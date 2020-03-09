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Божевільний розіграш у виконанні Світоліної став найкращим на турнірі WTA: відео

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Еліна Світоліна / twitter.com/WTA

Еліна Світоліна стала авторкою найкращого розіграшу у фіналі тенісного турніру WTA в мексиканському Монтерреї. 8 березня українка здолала опір Марії Боузкової та виграла перший трофей з 2018 року.

У вирішальному третьому сеті Світоліна програла стартовий гейм на своїй подачі. Українці потрібно було не дозволити суперниці розвинути успіх та зробити зворотний брейк.

З цим завданням найкраща українська тенісистка відмінно впоралася.

Як це було: Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї

Еліна відібрала подачу Боузкової, а один із розіграшів другого гейму третього сету став найкращим у фіналі.

Чеська тенісистка виконала укорочений удар, який змусив Еліну вибігти до сітки. Після цього Марія спробувала перекинути українку, але Еліна виконала прекрасний удар у стилі Роджера Федерера.

Далі Світоліна використала зброю суперниці. Коли Марія опинилася біля сітки, Еліна впевнено переграла чешку обвідним ударом.

Відео розіграшу Світоліної

  • Завдяки перемозі Еліна Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу WTA.
  • Зазначимо, це перший трофей Еліни у новому році та 14-й титул WTA в кар'єрі.
  • Світоліна не могла виграти титул з 2018 року, коли перемогла на Підсумковому турнірі.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Теніс Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна
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