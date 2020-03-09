Божевільний розіграш у виконанні Світоліної став найкращим на турнірі WTA: відео

Еліна Світоліна стала авторкою найкращого розіграшу у фіналі тенісного турніру WTA в мексиканському Монтерреї. 8 березня українка здолала опір Марії Боузкової та виграла перший трофей з 2018 року.

У вирішальному третьому сеті Світоліна програла стартовий гейм на своїй подачі. Українці потрібно було не дозволити суперниці розвинути успіх та зробити зворотний брейк.

З цим завданням найкраща українська тенісистка відмінно впоралася.

Як це було: Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї

Еліна відібрала подачу Боузкової, а один із розіграшів другого гейму третього сету став найкращим у фіналі.

Чеська тенісистка виконала укорочений удар, який змусив Еліну вибігти до сітки. Після цього Марія спробувала перекинути українку, але Еліна виконала прекрасний удар у стилі Роджера Федерера.

Далі Світоліна використала зброю суперниці. Коли Марія опинилася біля сітки, Еліна впевнено переграла чешку обвідним ударом.

Відео розіграшу Світоліної

She claimed her first of the season and features our shot of the day.

It's @Abierto_GNP champion @ElinaSvitolina! pic.twitter.com/6vHPIkAEQs — WTA (@WTA) March 9, 2020