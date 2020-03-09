Божевільний розіграш у виконанні Світоліної став найкращим на турнірі WTA: відео
Еліна Світоліна стала авторкою найкращого розіграшу у фіналі тенісного турніру WTA в мексиканському Монтерреї. 8 березня українка здолала опір Марії Боузкової та виграла перший трофей з 2018 року.
У вирішальному третьому сеті Світоліна програла стартовий гейм на своїй подачі. Українці потрібно було не дозволити суперниці розвинути успіх та зробити зворотний брейк.
З цим завданням найкраща українська тенісистка відмінно впоралася.
Як це було: Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї
Еліна відібрала подачу Боузкової, а один із розіграшів другого гейму третього сету став найкращим у фіналі.
Чеська тенісистка виконала укорочений удар, який змусив Еліну вибігти до сітки. Після цього Марія спробувала перекинути українку, але Еліна виконала прекрасний удар у стилі Роджера Федерера.
Далі Світоліна використала зброю суперниці. Коли Марія опинилася біля сітки, Еліна впевнено переграла чешку обвідним ударом.
Відео розіграшу Світоліної
- Завдяки перемозі Еліна Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу WTA.
- Зазначимо, це перший трофей Еліни у новому році та 14-й титул WTA в кар'єрі.
- Світоліна не могла виграти титул з 2018 року, коли перемогла на Підсумковому турнірі.