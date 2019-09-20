Брат "динамівця" Кадірі на перегляді в "Карпатах"

Львівські "Карпати" намагаються збільшити свою заявку гравців. На перегляд до львівського клубу прибув Мохаммед Саммед, який є братом півзахисника "Динамо" Мохаммеда Кадірі.

Інформацію про перегляд гравця, а також його тренування з "Карпатами" опублікував канал "Футбол 1". При цьому зазначається, що Мохаммед Саммед грає на позиції лівого півзахисника. Може зіграти й на позиції лівого захисника. Попереднім його клубом був турецький "Істанбулспор".

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Журналіст зазначає, що він є родичем півзахисника "Динамо" Мохаммеда Кадірі. За даними Tribuna.com, це рідний брат гравця киян.

При цьому сайт "Карпат" виклав фото з тренування команди. Однак Мохаммед Саммед у підбірку не потрапив. Як і німецький нападник угандського походження Мелвін Лоренц, який теж перебуває на перегляді.