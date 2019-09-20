Брат "динамівця" Кадірі на перегляді в "Карпатах"

56 Читать новость на русском
Мохаммед Кадірі
Мохаммед Кадірі / ФК "Динамо"

Львівські "Карпати" намагаються збільшити свою заявку гравців. На перегляд до львівського клубу прибув Мохаммед Саммед, який є братом півзахисника "Динамо" Мохаммеда Кадірі.

Інформацію про перегляд гравця, а також його тренування з "Карпатами" опублікував канал "Футбол 1".  При цьому зазначається, що Мохаммед Саммед грає на позиції лівого півзахисника. Може зіграти й на позиції лівого захисника. Попереднім його клубом був турецький "Істанбулспор".

Читайте також: Півзахисник збірної України Степаненко поскаржився, що його діти не розуміють української мови

Журналіст зазначає, що він є родичем півзахисника "Динамо" Мохаммеда Кадірі. За даними Tribuna.com, це рідний брат гравця киян.

При цьому сайт "Карпат" виклав фото з тренування команди. Однак Мохаммед Саммед у підбірку не потрапив. Як і німецький нападник угандського походження Мелвін Лоренц, який теж перебуває на перегляді.

blog_ava
56-річна Демі Мур розповіла, що Ештон Катчер схилив її до групового сексу, а потім двічі зрадив
сьогодні
5056
Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
сьогодні 13:09 Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
900
Ломаченко проти Хейні: у WBC пояснили коли може відбутися чемпіонський бій за участі українця
сьогодні 11:28 Ломаченко проти Хейні: у WBC пояснили коли може відбутися чемпіонський бій за участі українця
119
Принизливі поразки росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи
сьогодні 07:33 Принизливі поразки росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи
1933
"Вольфсбург" на класі переміг "Олександрію": відеоогляд матчу
19 вересня 23:54 "Вольфсбург" на класі переміг "Олександрію": відеоогляд матчу
1167
Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі? – фанати "Динамо" звернулися до Зеленського
19 вересня 22:54 Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі? – фанати "Динамо" звернулися до Зеленського
475
Новини
Більше новин
Залиште відгук