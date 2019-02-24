Брата Нурмагомедова брутально нокаутували коліном: відео

У столиці Південної Кореї Сеулі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Road Fighting Championship. У фіналі легковаговиків зустрілися росіянин, двоюрідний брат чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова – Шаміль Завуров і французький боєць Мансур Барнаві.

У третьому раунді 26-річний француз Барнаві ударив коліном і нокаутував 34-річного Завурова.

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Росіянин знепритомнів та упав на настил октагона.

За перемогу у фіналі Road FC француз отримав 200 тис. дол.

Що таке змішані єдиноборства?

Це вид спорту і категорія бойових мистецтв, що містить різноманітні засоби й способи ведення оборони й нападу в рукопашному бою. Основу змішаних бойових мистецтв складають класичні види боротьби (греко-римська і вільна боротьба, дзюдо, джіу-джитсу тощо) і класична ударна техніка (бокс та кікбоксинг). На відміну від класичних бойових мистецтв, які у своїй більшості походять із країн Сходу, змішані бойові мистецтва не несуть в собі духовного або релігійного навантаження, віддаючи перевагу спортивно-прикладному аспекту.

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