Володимир Кличко проводив карантин за межами України, тому тривалий час не міг зустрітися зі своїм рідним братом Віталієм.

Однак після відкриття кордонів брати Клички все ж зустрілися. Фото зустрічі опублікував на своїй сторінці в Instagram Володимир, зазначивши довгу розлуку з братом через карантин.

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"Нарешті-то знову об'єднався зі своїм братом", – підписав Володимир фото, на якому хлопці міряються силами в армрестлінгу.

Брати Клички: що відомо

Володимир підтримує себе у формі і проводить час в своє задоволення. Тоді як робота брата в столиці вимагає від нього постійної зайнятості. Так що не дивно, що зустрітися братам не так-то просто.

Володимир Кличко завершив кар'єру в 2017-му, коли поступився британцю Ентоні Джошуа. Віталій Кличко, в свою чергу, останній бій провів у 2012 році.