Брати Клички отримали чергову престижну нагороду

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Брати Клички
Брати Клички / twitter.com

Легендарні українські боксери Віталій і Володимир Клички отримали нагороди за видатні досягнення в боксі від Німецької асоціації боксерів.

Нагорода українським екс-чемпіонам світу з боксу була вручена з нагоди 70-річчя організації, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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Як відомо, до більшості своїх боїв Віталій і Володимир готувалися в Німеччині, проживаючи там деякий час. Також у Німеччині боксери провели значну кількість поєдинків.

Віталій Кличко після завершення кар'єри пішов в політику і з 2014 року є мером Києва.

Володимир Кличко близький до повернення в бокс. 

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко не поспішає спростовувати часті згадки камбеку в пресі.

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Теги: Спорт Бокс Віталій Кличко Володимир Кличко
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