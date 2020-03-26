Брати Клички вийшли в ринг одне проти одного: сенсаційне відео бою

Любителі боксу упродовж довгого часу плекали надії побачити у ринзі протистояння Віталія та Володимира Кличків. Однак видатні українські боксери навідріз відмовлялися виходити у ринг одне проти одного.

Свого часу Володимир розповідав, що разом з братом дав слово мамі, що ніколи не вийде у ринг проти Віталія.

Також Кличко-молодший розповідав, що їм з братом пропонували 100 мільйонів доларів за бій. Та за словами Володимира, за гроші все купити не можна.

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Однак все вищесказане не заважало боксерам проводити спаринги, підтримуючи фізичну форму.

Фейсбук-сторінка Klitschko-brothers опублікувала фрагменти одного зі спарингів братів.

Відео спарингу братів Кличків



Окрім значного внеску у розвиток боксу, братам належить унікальний рекорд.

У 2008 році вони стали першими в історії професійного боксу братами, які одночасно завоювали титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями найпрестижніших світових організацій WBC, IBF і WBO.

Титулом WBC володів Віталій, а всіма іншими поясами – Володимир.

Віталій Кличко завершив кар'єру у 2012 році, перемігши німця Мануеля Чарра. Володимир пішов з боксу у 2017 році, програвши Ентоні Джошуа.

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