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Брати Кличко визнані найкращими боксерами хевівейту в 21 столітті: рейтинг

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Володимир і Віталій Кличко / EPA

Найкращими боксерами-важковаговиками 21 століття за версією видання Marca стали брати Володимир і Віталій Кличко.

Володимир Кличко опинився на вершині цього рейтингу. Видання відзначило величезний внесок Володимира у світовий професійний бокс і вказало, що український боксер багаторазово захищав чемпіонські пояси.

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На початку століття він виграв титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши одного з найвидатніших північноамериканських боксерів Кріса Берда. Він переміг 22 суперників за титул чемпіона світу, прирівнявши свою кар'єру до легендарного Джо Луїса,
– написало видання про Володимира.

Другу сходинку посів Віталій Кличко:

Старший брат також здолав своїх суперників, захистивши титул чемпіона світу за версією WBC дванадцять разів. Після поразки Ленноксу Льюїсу, він ніколи не програвав знову. Єдині дві поразки в його кар'єрі були викликані двома травмами: плече проти Кріса Берда і поріз століття проти Льюїса.

Топ-5 найкращих боксерів суперважкого дивізіону в 21 столітті:

1. Володимир Кличко (64-5, 54 КО);
2. Віталій Кличко (44-2, 42 КО);
3. Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО);
4. Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО);
5. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Володимир Кличко Віталій Кличко Бокс
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