Брайтон – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Манчестер Сіті" може оформити чергове чемпіонство у матчі проти "Брайтона", матч між цими командами у неділю, 12 травня, можна буде переглянути й в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Брайтон" – "Манчестер Сіті" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Брайтон" – "Манчестер Сіті" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 89 гривень на місяць. Однак там є можливість передивлятися моменти матчу, а також дивитися онлайн інші матчі – чемпіонат України, Італії та Англії, а також Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Поєдинок 38-го туру чемпіонату Англії "Брайтон" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 12 травня. Початок гри – о 17:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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