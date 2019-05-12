"Манчестер Сіті" в нервовому поєдинку розгромив "Брайтон" і став чемпіоном Англії: відео

"Манчестер Сіті" у 38-у турі чемпіонату Англії (АПЛ) зумів здобути важку перемогу проти "Брайтона" й оформив чемпіонство.

Брайтон – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Маррей, 27, – Агуеро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72

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"Манчестер Сіті", щоб оформити чемпіонство потрібно було перемагати. "Містяни" своє завдання добре знали, однак в матчі з "чайками" довго "запрягали". Протягом півгодини гості не могли створити гострий момент біля воріт "Брайтона" і в середині тайму поплатилися. На 27 хвилині Маррей продавив українця Зінченка й забив перший гол у матчі після кутового.

"Сіті", знаючи, що "Ліверпуль" свій матч виграє, кинулися в атаку й відразу відігралися. Агуеро уникнув офсайду й пробив між ніг Раяна – 1:1. Після цього в команди Пепа Гвардіола почали виникати момент за моментом. Зокрема, на 30 хвилині Бернарду Сілва головою пробив по воротах "Брайтона", але воротар спіймав м'яч. На 37 хвилині свій момент не зумів реалізувати Марез. Алжирець з гострого кута поцілив у воротаря й заробив кутовий. Після навісу м'яч у сітку загнав Емерік Ляпорт. Оборонець, розігнавшись, високо вистрибнув та потужно пробив головою – 1:2.

Забивши другий гол, "Сіті" збавили оберти. Через це свій момент забити мав "Брайтон". "Чайки" заробили небезпечний штрафний, який прекрасно виконав Данк. М'яч після удару оборонця полетів за дивною траєкторією й Едерсон ледве впорався з ударом.

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Після перерви "Манчестер Сіті" знову побіг забивати, щоб здобути комфортний результат. І на 64 хвилині "містяни" свого досягли. Марез накрутив оборонців "Брайтона" й потужно пробив у дев'ятку. Воротар "чайок" не зміг виручити партнерів – 1:3 й це була хороша заявка від "Манчестер Сіті" на чемпіонство.

Виносити золоті медалі АПЛ для "Манчестер Сіті" можна було на 72 хвилині. Гюндоган елегантно пробив зі штрафного й зробив рахунок 4:1. На цьому "Манчестер Сіті" заспокоївся й довів матч до логічного завершення.

Для "Манчестер Сіті" це четвертий титул АПЛ (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/2019). Ще двічі "містяни" вигравали чемпіонат Англії (1936/37, 1967/68).

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