Футболіст Дані Алвес завдяки перемозі з Бразилією на Копа Америка став найуспішнішим футболістом в історії. Алвес здобув найбільше трофеїв – 40.

У фінальному матчі збірна Бразилії перемогла Перу. Дані Алвес був визнаний найкращим гравцем турніру.

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Завдяки перемозі Бразилії Дані Алвес став першим футболістом в історії, який виграв 40 титулів у кар'єрі.

36-річний захисник двічі з національною командою ставав переможцем Кубка Америки й Кубка Конфедерацій.

Також на рахунку футболіста на клубному рівні 6 перемог в Ла Лізі з "Барселоною", 2 чемпіонські титули в Лізі 1 з ПСЖ і один в Серії А з "Ювентусом". Алвес тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі Кубок УЄФА.

На цей момент 36-річний Дані Алвес є футболістом французького ПСЖ.