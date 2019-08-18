Бразилець із сумом згадав "Динамо": Були епізоди з проявом расизму, не подобалося грати в дублі

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Че-Че
Че-Че / dynamo.kiev.ua

Бразильський футболіст Че-Че розповів, з якими труднощами зіткнувся в Україні. До недавнього часу Че-Че грав за київське "Динамо", однак повернувся у Бразилію.

Футболісту не подобалося те, що в "Динамо" він не грав за основний склад, а здебільшого за дублерів.

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Був епізод з проявом расизму. Крім того, я хотів грати в усіх матчах, але цього не було. Я брав участь у зустрічах дубля. Для українців це нормально, але бразильці до цього не звикли, тому їм це не подобається. Але в цілому це був хороший досвід. Я став більш зрілим, навчився більше цінувати свою сім'ю, проводити більше часу вдома з дружиною і сином,
– сказав Че-Че.

Бразилець, говорячи про прояви расизму, заявив, що його ображали фанати суперників "Динамо".

Таких епізодів було декілька, під час матчів. З уболівальниками "Динамо" не було таких моментів, це були фанати суперників, які іноді називали мене чорним. Я знав, що таке може статися, тому це сильно на мене не вплинуло. Я знав, що їду в країну з абсолютно іншою культурою, де, на жаль, чорношкірі люди в меншості. Я добре знаю, який у мене колір шкіри та раса, тому ніяких проблем не було,
– резюмував футболіст.

Че-Че перейшов у "Динамо" з "Палмейраса" влітку 2018 року майже за 5 мільйонів євро. У березні 2019 року кияни продали футболіста у бразильський клуб "Сан-Паулу" за 5 мільйонів євро.

За "Динамо" Че-Че встиг зіграти тільки 16 матчів, в яких віддав одну результативну передачу.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Расизм
Джерело: terra.com.br
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