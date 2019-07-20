Бразилець про перехід у "Шахтар": Я не хотів, багато плакав

Бразильський футболіст Веллінгтон Нем поділився враженнями від повернення в рідний клуб "Флуміненсе". Нем все ще належить "Шахтарю" й зізнався, що не був щасливим у донецькому клубі.

За словами Нема, він не хотів переходити в донецький "Шахтар".

Читайте також: У гіршому випадку повернуся в Україну: легіонер хоче покинути "Динамо"

Любов до "Флуміненсе" – моя найбільша мотивація. Я був їх гравцем з дитинства. Я їздив в Європу, але з думками залишався тут. Коли надійшла пропозиція перейти в "Шахтар" – я не хотів. Багато плакав.



У "Шахтарі" у мене було все, але водночас у мене не було найціннішого в житті – радості. Тут, у "Флуміненсе", у мене є радість, любов, моя сім'я зі мною. Там у мене не було цього,

– цитує футболіста сайт "Флуміненсе".

Також Нем заявив, що коли з'явилася можливість повернутися у Бразилію, він сказав керівництву "Шахтаря", що хоче перейти тільки у "Флуміненсе".

Веллінгтон Нем перейшов у "Шахтар" у 2013 році з "Флуміненсе" за 9 мільйонів євро. У 2017 році футболіст відправився в оренду в бразильський "Сан Пауло". Після повернення у донецький клуб Нему не вдалося стати основним гравцем "Шахтаря".

Відтак, "Шахтар" відправив Нема в оренду у "Флуміненсе". Веллінгтон виступатиме за бразильців до кінця 2019 року.