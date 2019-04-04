Бразилець Вітор Буено покинув київське "Динамо"
У київському "Динамо" стало на ще одного бразильця менше. Вслід за Че Че киян покинув Вітор Буено. Він теж став гравцем "Сан-Паулу"
Вітор Буено перебував у "Динамо" на правах оренди. Він був частиною орендної угоди парагвайця Дерліса Гонсалеса у бразильський "Сантос". Однак стати основним Буено в "Динамо" не вдалося. За першу команду "Динамо" Буено провів три матчі на офіційному рівні (два у чемпіонаті УПЛ та один у Кубку), м`ячів не забивав.
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"Гравець повернувся до "Сантоса", якому належить його контракт, а звідти, теж на правах оренди, перейшов до іншого бразильського клубу, "Сан-Паулу", – йдеться в повідомленні "Динамо".
При цьому у київському клубі не повідомляють, як такий перехід вплине на орендну угоду щодо Дерліса Гонсалеса.
Нагадаємо, що перед цим "Динамо" продало в "Сан-Паулу" півзахисника Че Че.