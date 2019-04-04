Бразилець Вітор Буено покинув київське "Динамо"

6 Читать новость на русском
Вітор Буено покинув "Динамо"
Вітор Буено покинув "Динамо" / ФК "Динамо"

У київському "Динамо" стало на ще одного бразильця менше. Вслід за Че Че киян покинув Вітор Буено. Він теж став гравцем "Сан-Паулу"

Вітор Буено перебував у "Динамо" на правах оренди. Він був частиною орендної угоди парагвайця Дерліса Гонсалеса у бразильський "Сантос". Однак стати основним Буено в "Динамо" не вдалося. За першу команду "Динамо" Буено провів три матчі на офіційному рівні (два у чемпіонаті УПЛ та один у Кубку), м`ячів не забивав.

Варто побачити, як "Динамо" завдяки камбеку вирвало перемогу у "Зорі" в матчі з двома вилученнями

"Гравець повернувся до "Сантоса", якому належить його контракт, а звідти, теж на правах оренди, перейшов до іншого бразильського клубу, "Сан-Паулу", – йдеться в повідомленні "Динамо".

При цьому у київському клубі не повідомляють, як такий перехід вплине на орендну угоду щодо Дерліса Гонсалеса.

Нагадаємо, що перед цим "Динамо" продало в "Сан-Паулу" півзахисника Че Че.

blog_ava
Вибори президента України-2019: офіційні результати
сьогодні
223596
Теги: Спорт Футбол Трансфери Динамо
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
сьогодні 10:30 "Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
339
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
6170
"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
3 квітня 21:47 "Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
430
Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
3 квітня 15:12 Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
625
Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
3 квітня 12:02 Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
1703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук