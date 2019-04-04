Бразилець Вітор Буено заплатив своєму клубу 150 тисяч євро, щоб покинути "Динамо"

Бразильський півзахисник Вітор Буено покинув "Динамо". Гравець тепер виступатиме на правах оренди за бразильський "Сан-Паулу". Для того, щоб піти з "Динамо", гравець погодився заплатити 150 тисяч євро.

Вітор Буено перебував у "Динамо" на правах оренди. Його контракт належить бразильському "Сантосу". В "Динамо" гравець потрапив як частина орендної угоди між киянами та "Сантосом" щодо Дерліса Гонсалеса. Та в Києві бразилець не зміг стати гравцем основи (три матчі за основу). Однак просто так покинути "Динамо" він не міг. Тож Вітору Буено треба було ще домовитися з "Сантосом", щоб перейти в "Сан-Паулу".

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За повідомленням видання Globo Esporte, Буено погодився заплатити 150 тисяч євро "Сантосу" за здійснення оренди в "Сан-Паулу". При цьому в новій команді Вітор буде отримувати вдвічі менше, ніж в "Динамо". Перед від'їздом в "Сан-Паулу" хавбек також продовжив контракт з "Сантосом" до кінця 2021 року. Це дозволило оформити оренду до кінця 2020 року.

"Сан-Паулу" віддасть "Сантосу" 10% прав на півзахисника Крістіана Куева. Футболіст вирушив взимку в "Сантос" на правах оренди з "Краснодара" із зобов'язанням викупу в січні 2020 року. При цьому частина прав на хавбека все ще належали "Сан-Паулу".

Однак поки залишається невідомим, що отримає "Динамо" через відхід Вітора Буено.