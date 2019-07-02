Бразилія – Аргентина: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

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Матч "Бразилія" – "Аргентина" вважають головним протистоянням регіону у півфіналі Кубка Америки. Тому на кону не лише путівка до вирішального поєдинку турніру.

Експерти фаворитом вважають "пентакампіонів".

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Коефіцієнт на те, що "жовто-сині" в основний час обіграють суперника – 1,88. На "альбіселесте" – 4,9. На нічию – 3,5.

Бразилія та Аргентина букмекери
Прогноз на матч "Бразилія" – "Аргентина"

"Бразилія" пройде до фіналу в основний час, або ж за підсумками екстра-таймів чи серії пенальті коефіцієнт – 1,44. На "Аргентину" – 2,93.

Бразилія та Аргентина прогноз букмекерів
Букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

Чи зможуть Мессі та компанія здолати господаря та фаворита Кубка Америки дізнаємося у середу, 3 липня, о 3:30.

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Теги: Спорт Футбол Бразилія Аргентина Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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