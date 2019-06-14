Бразилія – Болівія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

У матчі відкритті Кубка Америки головний фаворит турніру Бразилія зіграє зі скромною Болівією.

Зважаючи на те, що змагання ще й відбудуться на території чарівників м'яча, експерти певні: болівійців врятує хіба що диво.

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• 1, 074 – коефіцієнт на перемогу господарів;

• 34 – коефіцієнт на перемогу гостей;

• 11,25 – коефіцієнт на нічию.



Прогноз букмекерів на матч

Не дивно, адже кілька днів тому Бразилія у товариському поєдинку принизила Гондурас з рахунком 7:0.

Чи встоїть Болівія під натиском зіркових опонентів та чи отримає у власні ворота цілу торбу голів дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток матчу-відкриття Кубка Америки пролунає у ніч з 14 на 15 червня.