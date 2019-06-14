Бразилія – Болівія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки
У матчі відкритті Кубка Америки головний фаворит турніру Бразилія зіграє зі скромною Болівією.
Зважаючи на те, що змагання ще й відбудуться на території чарівників м'яча, експерти певні: болівійців врятує хіба що диво.
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• 1, 074 – коефіцієнт на перемогу господарів;
• 34 – коефіцієнт на перемогу гостей;
• 11,25 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз букмекерів на матч
Не дивно, адже кілька днів тому Бразилія у товариському поєдинку принизила Гондурас з рахунком 7:0.
Чи встоїть Болівія під натиском зіркових опонентів та чи отримає у власні ворота цілу торбу голів дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток матчу-відкриття Кубка Америки пролунає у ніч з 14 на 15 червня.
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