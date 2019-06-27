Бразилія – Парагвай: експерти назвали фаворита матчу

Бразилія розпочне плей-офф домашнього Кубка Америки. В одній четвертій фіналу господарі турніру зустрінуться із однією з двох найкращих третіх команд групового раунду Парагваєм.

Фахівці вважають фаворитом саме бразильців. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1,183.

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Якщо тріумфує Парагвай – це буде диво. Коефіцієнт на те, що вони відсвяткують вікторію – 21,00. Нічия – 7,7.



Прогноз на матч "Бразилія" – "Парагвай"

Окрім цього, очікують і велику кількість забитих м'ячів. Коефіцієнт на те, що команди організують щонайменше три голи – всього 1, 68.



Прогноз на кількість забитих голів

Чи вдасться Бразилії продовжити футбольний карнавал на Кубку Америки і у плей-офф, дізнаємося в ніч із четверга на п'ятницю, 27-28 червня. Гра проти Парагваю розпочнеться о 3:30.