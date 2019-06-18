Бразилія – Венесуела: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

Збірна Бразилія у другому турі групового етапу може здобути путівку в наступний раунд Кубку Америки. Для цього їм треба перемогти Венесуелу, і фахівці не сумніваються в такому підсумку.

Матч 2-го туру Кубку Америки між національними збірними Бразилії та Венесуели відбудеться у Салвадорі на стадіоні "Фонте Нова" у ніч з вівторка на середу, 19 червня. Стартовий свисток пролунає о 03:30 за київським часом.

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Зазначимо, що бразильці виграли в першій зустрічі з Болівією з рахунком 3:0. Команда повністю переграла свого суперника. До того ж, завдала 20 ударів по воротах суперника і зробила 533 точних передачі.

Натомість венесуельці наразі займають 3 місце з 1 набраним балом. Минулого разу вони розписали нульову нічию з Перу, хоча у матчі вийшли на поле з одним форвардом.

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Так, коефіцієнт на перемогу Бразилії – всього 1,145. У той час як на тріумф Венесуели – аж 20,5. Нічия – 7, 8. Найімовірніший рахунок зустрічі – 2:0 на користь бразильців. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 5,25.



Прогноз букмекерів на мат Бразилія – Венесуела

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