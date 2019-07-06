Бразилія чи Перу: експерти назвали фаворита фіналу Кубка Америки

Сенсаційний Перу, який уперше за 43 роки виборов шанс поборотися за трофей, зіграє у фіналі Кубка Америки проти господарів турніру – Бразилії.

Фахівці не сумніваються у перемозі "пентакампеонів".

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1,30 – коефіцієнт на тріумф "Бразилії".

14 – коефіцієнт на перемогу "Перу".

5,50 – коефіцієнт на нічию.



Прогноз на матч "Бразилія" – "Перу"

Найімовірніший підсумок матчу – 1:0 або 2:0 на користь господарів першості – коефіцієнти майже рівні. Так, у першому випадку – 4,90, у другому – 5.



Прогноз на кількість забитих голів

Чи вдасться перуанцям створити диво і здобути кубок на домашній території суперника, дізнаємося вже у неділю, 7 липня. Матч "Бразилія" – "Перу" розпочнеться о 23:00.

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