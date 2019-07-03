Бразилія обіграла Аргентину та вийшла у фінал Кубка Америки: відео

На Кубку Америки визначився перший фіналіст. Ним стала господарка змагань збірна Бразилії, яка у півфіналі обіграла збірну Аргентини.

Бразилія – Аргентина 2:0

Голи: Жезус, 19, Фірміно, 71

Бразильці забили по одному голу в кожному з таймів. У першому Фірміно віддав пас на Жезуса, який розстрілював ворота. А у другому таймі партнери помінялися місцями – Жезус віддав пас, а Фірміно забив.

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Аргентина замість двох голів отримала дві стійки воріт. Спочатку Агуеро поцілив у перекладину у першому таймі, а у другому на міцність штангу воріт перевірив Мессі. Він же і пробивав зі штрафного, відправивши м'яч у "дев'ятку" воріт. Та Аллісон з цим ударом справився.

Можливість забити гол у збірної Аргентини був, якби арбітр призначив пенальті за фол на Отаменді. Але ні він, ні система VAR порушення правил не помітили.

Бразилія перемагає та виходить у фінал Копа Амеріка. Там вона зіграє з переможцем пари Чилі – Перу. Та саме бразильці є фаворитами матчу. У всі чотири попередні рази, коли Кубок Америки відбувався у Бразилії, тамтешня збірна вигравала його.

Відеоогляд матчу Бразилія — Аргентина