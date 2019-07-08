Бразилія у напруженому фіналі Копа Америка перемогла Перу

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Бразилія – Перу: відео голів та результат фіналу Копа Америка 2019
Бразилія у напруженому фіналі Копа Америка перемогла Перу / twitter.com/copaamerica

Збірна Бразилії вдев'яте у своїй історії виграла Кубок Америки. П'ятиразові чемпіони світу у фінальному матчі здолали збірну Перу.

Бразилія – Перу 3:1
Голи: Евертон, 15, Жезус, 45+3, Рішарлісон, 90 (пен.) – Герреро, 44 (пен.)

Вилучення: Жезус, 70 (Бразилія)

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На старті матчу за Бразилію відзначився Евертон і вивів свою команду вперед. Однак на 44 хвилині футболісти Перу знайшли в собі сили відігратися. Герреро реалізував пенальті.

Втім, на перерву "пентакампеони" таки пішли лідерами. Жезус забив другий гол у компенсований арбітром час.

Другий тайм виявився досить напруженим, внаслідок чого з поля завчасно пішов Жезус. Нападник Бразилії отримав другу жовту за грубу гру й був вилучений.

Бразилія на останніх хвилинах закріпила свою перевагу. Нападник англійського "Евертона" Рішарлісон реалізував пенальті у ворота Перу.

Таким чином, "Бразилія" вдев'яте у своїй історії виграла Кубок Америки. Найбільше титулів у збірної Уругваю – 15. Аргентина, яка посіла третє місце, має 14 кубків.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Копа Америки
Джерело: 24 канал
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