Бразилія у напруженому фіналі Копа Америка перемогла Перу

Збірна Бразилії вдев'яте у своїй історії виграла Кубок Америки. П'ятиразові чемпіони світу у фінальному матчі здолали збірну Перу.

Бразилія – Перу 3:1

Голи: Евертон, 15, Жезус, 45+3, Рішарлісон, 90 (пен.) – Герреро, 44 (пен.)

Вилучення: Жезус, 70 (Бразилія)

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На старті матчу за Бразилію відзначився Евертон і вивів свою команду вперед. Однак на 44 хвилині футболісти Перу знайшли в собі сили відігратися. Герреро реалізував пенальті.

Втім, на перерву "пентакампеони" таки пішли лідерами. Жезус забив другий гол у компенсований арбітром час.

Другий тайм виявився досить напруженим, внаслідок чого з поля завчасно пішов Жезус. Нападник Бразилії отримав другу жовту за грубу гру й був вилучений.

Бразилія на останніх хвилинах закріпила свою перевагу. Нападник англійського "Евертона" Рішарлісон реалізував пенальті у ворота Перу.

O continente presenciou os 90 minutos mais apaixonantes da @CONMEBOL .com #CopaAmerica, 11 guerreiros deram 100% em campo para deixar levar o em casa no torneio de seleções mais antigo do PARABÉNS! ? pic.twitter.com/wIJR05xJo7 — Copa América (@CopaAmerica) 7 липня 2019 р.

Таким чином, "Бразилія" вдев'яте у своїй історії виграла Кубок Америки. Найбільше титулів у збірної Уругваю – 15. Аргентина, яка посіла третє місце, має 14 кубків.