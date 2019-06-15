Бразилія розгромила Болівію у матчі-відкритті Копа Амеріка: відео

У матчі-відкритті Копа Амеріка зійшлися господар турніру – збірна Бразилії – та Болівія. Але рівного матчу не вийшло. Бразильці розгромили суперників.

Бразилія – Болівія 3:0

Голи: Коутіньо, 50 (пен), 53, Евертон, 85

Бразилія зі старту заволоділа ініціативою та намагалася притиснути суперників до їх воріт. Володіння м'ячем господарів досягло 76% за перший тайм, а ударів було 12. Але лише один з них прийшовся у площину воріт, а голів так і не було.

Читайте також: Аргентина – Колумбія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

Все змінилося у другому таймі. На початку Бразилія отримала право на пенальті. Його призначили після перегляду відеоповтору. А забив Коутіньо. За три хвилини півзахисник оформив дубль.

Тиск на ворота болівійців не зменшувався, але третій гол вдалося забити аж під завісу матчу. Відзначився Евертон.

Таким чином Бразилія перемагає у першому матчі групового етапу Копа Амеріка. Наступний матч обидві команди зіграють 19 червня. Бразилія проти Венесуели, а Болівія проти Перу.

Відеоогляд матчу Бразилія – Болівія