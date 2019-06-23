Бразилія розтрощила Перу й вийшла у плей-офф Копа Америка, Венесуела здолала Болівію: відео

Збірні команди Бразилії та Венесуели вслід за Чилі вийшли до плей-офф раунду 46-го турніру Копа Америка. Бразилія, розгромивши Перу, посіла перша місце в групі A. Венесуела здолала Болівію і посіла другу сходинку.

Перу – Бразилія 0:5

Голи: Каземіро, 12, Фірміно, 19, Евертон, 32, Алвес, 53, Вілліан, 90

Незабитий пенальті: Жезус, 90+3 (Бразилія)

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Бразилії, щоб спокійно вийти до плей-офф потрібно було перемагати Перу. З цим завданням "чарівники м'яча" впоралися зі смаком. Уже в першому таймі перевага господарів Копа Америка сягнула трьох м'ячів. По голу забили Каземіро, Фірміно та Евертон.

По перерві "пентакампіони" не зупинилися. Ще по м'ячу забили Алвес та Вілліан. Рахунок міг бути тенісним, якби в компенсований час Жезус реалізував пенальті.

Болівія – Венесуела 1:3

Голи: Хустініано, 82 – Мачіс, 2, 55, Мартінес, 87

Венесуела сповна скористалася тим, що Перу програло Бразилії. Завдяки дублю Мачіса номінальні гості комфортно почувалися й повністю контролювали хід матчу. Наприкінці грі збірні обмінялися голами й Венесуела здобула впевнену перемогу 3:1.

Таким чином, Бразилія набрала 7 очок та вийшла в плей-офф з першого місця. Венесуела з 5 очками – друга. Перу, набравши чотири очки, зберігає шанси на плей-офф як найкраща третя команда.