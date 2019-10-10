Бразилія в ювілейному матчі Неймара не змогла перемогти Сенегал: відео

Збірна Бразилії не змогла обіграти національну команду Сенегалу в товариському матчі, який проходив в Сінгапурі.

Бразилія – Сенегал 1:1

Голи: Фірміно, 9 – Мане, 45 + 1 (пен.)

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Південноамериканці відкрили рахунок вже на 9-й хвилині. Автором забитого м'яча став Роберто Фірміно. Однак розвинути успіх бразильцям не вдалося.

Сенегальцям ж під завісу першого тайму вдалося зрівняти рахунок. Садіо Мане реалізував пенальті, який сам же і заробив.

Alô, Milton Leite! Não é Garrincha mas é Mané!



O camisa 10 partiu pra dentro e sofreu esse penal aí!



Acompanhe Brasil x Senegal ao vivo no SporTV!#NossaSelecao pic.twitter.com/Np53iWARDy — SporTV (@SporTV) 10 октября 2019 г.

У другому таймі моменти були як у Бразилії, так і у Сенегалу, але добре показали себе воротарі. Підсумок матчу – 1:1. У неділю, 13 жовтня, збірна Бразилія зіграє товариський матч з Нігерією. Початок поєдинку о 15:00.

Варто зазначити, що нападник Неймар провів за Бразилію 100-й матч.