Бразилія в ювілейному матчі Неймара не змогла перемогти Сенегал: відео
Збірна Бразилії не змогла обіграти національну команду Сенегалу в товариському матчі, який проходив в Сінгапурі.
Бразилія – Сенегал 1:1
Голи: Фірміно, 9 – Мане, 45+1 (пен.)
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Південноамериканці відкрили рахунок вже на 9-й хвилині. Автором забитого м'яча став Роберто Фірміно. Однак розвинути успіх бразильцям не вдалося.
Сенегальцям ж під завісу першого тайму вдалося зрівняти рахунок. Садіо Мане реалізував пенальті, який сам же і заробив.
У другому таймі моменти були як у Бразилії, так і у Сенегалу, але добре показали себе воротарі. Підсумок матчу – 1:1. У неділю, 13 жовтня, збірна Бразилія зіграє товариський матч з Нігерією. Початок поєдинку о 15:00.
Варто зазначити, що нападник Неймар провів за Бразилію 100-й матч.
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