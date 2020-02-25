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Бразилійка стала авторкою найшвидшого жіночого нокауту UFC: відео

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Присцила Качоейра / mmajunkie.usatoday.com

У Окленді (Нова Зеландія) відбувся турнір UFC Fight Night 168. Найбільш яскравим моментом турніру став швидкий нокаут Присцили Качоейри в жіночому бою.

Присцила Качоейра з Бразилії нокаутувала американку Шану Добсон вже на 40-й секунді. Цей нокаут став найшвидшим в історії жіночого найлегшого дивізіону UFC у категорії до 56,7 кг. 

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Відео нокауту Присцили Качоейри

Що відомо про Присцилу Качоейру?

  • Розпочала свою професійну кар'єру у 2016 році.
  • Провела 11 боїв, вісім з яких завершила перемогою, а тричі програла.
  • Брала участь у турнірах таких промоутерів як UFC, CTF, FLC.
  • Її найбільш відомими суперницями були: Луана Кароліна Карвалью де Соуза, Валентина Шевченко, Моллі Маккен.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту
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