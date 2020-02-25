Бразилійка стала авторкою найшвидшого жіночого нокауту UFC: відео
У Окленді (Нова Зеландія) відбувся турнір UFC Fight Night 168. Найбільш яскравим моментом турніру став швидкий нокаут Присцили Качоейри в жіночому бою.
Присцила Качоейра з Бразилії нокаутувала американку Шану Добсон вже на 40-й секунді. Цей нокаут став найшвидшим в історії жіночого найлегшого дивізіону UFC у категорії до 56,7 кг.
Варто побачити: Боєць MMA одним ударом зламав суперникові хребет: відео
Відео нокауту Присцили Качоейри
Що відомо про Присцилу Качоейру?
- Розпочала свою професійну кар'єру у 2016 році.
- Провела 11 боїв, вісім з яких завершила перемогою, а тричі програла.
- Брала участь у турнірах таких промоутерів як UFC, CTF, FLC.
- Її найбільш відомими суперницями були: Луана Кароліна Карвалью де Соуза, Валентина Шевченко, Моллі Маккен.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі