Бразильська спортсменка моторошним кидком на голову нокаутувала суперницю: відео
Американка Роуз Намаюнас не змогла захистити титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі, поступившись бразильці Джессіці Андраде в головному поєдинку турніру UFC 237.
Намаюнас "розстрілювала" суперницю з дистанції джебами й правими прямими вже на початку сутички. Американка завдала суперниці розсічення над лівим оком.
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Андраде йшла вперед і кидала акцентовані бокові з ударами ногою і відзначилася видовищним "слемом" з клінчу, піднявши чемпіонку високо над настилом, але Роуз швидко повернулася на ноги й продовжила впевнено набирати очки.
У другому раунді історія повторювалася. Проте Андраде продовжувала йти вперед і в якийсь момент зуміла зблизитися, притиснувши Роуз до сітки. Джессіка знову підняла Намаюнас і з силою кинула вниз, тільки на цей раз успішно для себе. Американка приземлилася точнісінько головою на покриття. Добивання не було потрібно – Намаюнас була в глибокому нокауті й Андраде виграла титул.
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