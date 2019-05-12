Бразильська спортсменка моторошним кидком на голову нокаутувала суперницю: відео

Американка Роуз Намаюнас не змогла захистити титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі, поступившись бразильці Джессіці Андраде в головному поєдинку турніру UFC 237.

Намаюнас "розстрілювала" суперницю з дистанції джебами й правими прямими вже на початку сутички. Американка завдала суперниці розсічення над лівим оком.

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Андраде йшла вперед і кидала акцентовані бокові з ударами ногою і відзначилася видовищним "слемом" з клінчу, піднявши чемпіонку високо над настилом, але Роуз швидко повернулася на ноги й продовжила впевнено набирати очки.

У другому раунді історія повторювалася. Проте Андраде продовжувала йти вперед і в якийсь момент зуміла зблизитися, притиснувши Роуз до сітки. Джессіка знову підняла Намаюнас і з силою кинула вниз, тільки на цей раз успішно для себе. Американка приземлилася точнісінько головою на покриття. Добивання не було потрібно – Намаюнас була в глибокому нокауті й Андраде виграла титул.

As God as my witness, Rose is broken in half! pic.twitter.com/YTuN43lgPF — Kyle Johnson (@VonPreux) 12 мая 2019 г.

Jessica Andrade lands brutal slam to knockout Rose Namajunas to become the new strawweight champion at #UFC237

(photo courtesy of the UFC)



️️ https://t.co/acvflafNMJ pic.twitter.com/g0lGZuPqIc — Damon Martin (@DamonMartin) 12 мая 2019 г.

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