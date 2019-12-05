Бразильський клуб підтвердив інтерес до футболіста "Динамо"

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Сідклей / fcdynamo.kiev.ua

У бразильському клубі "Корінтіанс" підтвердили інтерес до футболіста "Динамо" Сідклея. Футбольний директор бразильців Дуйліо Монтейро Алвес заявив, що Сідклей цікавить клуб.

Директор "Корінтіанса" заявив, що Сідклей може стати цікавим підсилення складу.

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Цей гравець нам цікавий. Він може стати хорошою опцією для нас, але ми працюємо не тільки по його переходу. Потрібно ще почекати,
– сказав Алвес Globo Esporte.

Сідклей виступав за "Корінтіанс" у 2018 році. ЗМІ повідомляють, що "Корінтіанс" готовий виплачувати Сідклею зарплату, якщо "Динамо" віддасть його в оренду безкоштовно.

Також була інформація, що київський клуб хоче отримати за оренду бразильця мільйон доларів.

Сідклей у цьому сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі у 23 матчах за "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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