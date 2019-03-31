Бразильський легіонер "Динамо" підписав контракт з "Сан-Паулу" і вже покинув клуб
Бразильський легіонер "Динамо" Че Че 30 березня підписав контракт на чотири роки з бразильським клубом "Сан-Паулу".
Про це повідомив журналіст Петер Мюллер.
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У неділю, 31 березня, 26-річний хавбек прибуде до Бразилії, після чого "Сан-Паулу" офіційно оголосить про трансфер.
За інформацією Globo, за перехід Че Че "Динамо" хоче виручити 20 мільйонів реалів (5,2 мільйона євро). У таку суму обійшовся киянам перехід Че-Че з "Палмейраса" минулого літа.
Останнім часом Че Че грав тільки за дубль "Динамо". У цьому сезоні на його рахунку 15 матчів за київський клуб, в яких він відзначився одним асистом.
У "Динамо" Че Че перейшов влітку минулого року, але стати основним гравцем в команді Олександра Хацкевича не зміг.