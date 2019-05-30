Бразильський легіонер розповів про пияцтво у львівських "Карпатах"

Колишній півзахисник львівських "Карпат" Ерік де Олівейра поділився спогадами про український період у своїй біографії.

Футболіст від неробства впав у депресію і почав систематично зловживати алкоголем, повідомляє Mediafax.

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Це було жахливо. Я ніколи не зустрічав у житті нічого подібного. Мені постійно погрожували і не платили зарплату, при цьому не випускали на поле. Я був кращим гравцем в Румунії і переходив у "Карпати" з великими очікуваннями. Мені обіцяли, що я буду грати щотижня. Я не грав і не отримував грошей. Я ненавидів себе. Перед тим, як повертатися додому, я зупинявся перед дверима і плакав. Я не хотів, щоб дружина і дитина бачили мої страждання.

"В один момент я просто впав у депресію. Я прокидався о 8 ранку, йшов на півгодини в сауну, потім в холод, потім снідав і збирався на тренування. Після тренування я приходив додому, замовляв піцу, брав пляшку віскі і пив. І так тривало кілька місяців. Це була справжня депресія", – розповів Олівейра.

До слова, гравець виступав у "Карпатах" у сезоні 2011/2012. За цей час він провів шість матчів. В даний час футболіст захищає кольори катарського клубу "Аль-Марха".

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