Бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство

170 Читать новость на русском
Нападаючий Шахтаря Жуніор Мораес отримав українське громадянство
Жуніор Мораес отримав українське громадянство / ФК "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" на одного легіонера стало менше. Нападник команди Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

Як йдеться на сайті "Шахтаря", відповідний наказ підписав Президент України Петро Порошенко 15 березня 2019 року. З цього дня Жуніор Мораєс вважається громадянином України.

Читайте також: Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео

Жуніор Мораес (Чавес Рабейро Мораес Женіор, Chaves Ribeiro Moraes Junior) народився 4 квітня 1987 року в місті Сантус у спортивній сім'ї. Його батько грав у футбол на професійному рівні, виступав за "Фламенго" і "Сантус", а мати займалася тенісом. Крім того, у Жуніора є старший брат Бруно Мораес, який також грає у футбол на професійному рівні. 

Жуніор Мораес почав грати у футбол в чотирирічному віці, пізніше займався футболом у школі "Сантуса", де разом з ним грав Робіньо. Згодом виступав за бразильські клуби "Понте-Прета" й "Санту-Андре". Після чого потрапив до Європи – виступав за румунську "Глорію" та болгарському ЦСКА. Улітку 2012 року перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо". Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь". 

У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем". Найкращий бомбардир поточного чемпіонату (16 м’ячів). Загалом в УПЛ – 138 матчів, 73 голи.

Читайте також: Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео

Як йдеться на сайті "Шахтаря" "Мораес отримає український паспорт і відтепер зможе виступати за національну збірну країни". Однак у найближчих матчах збірної України гравця точно не буде. Вже 22 березня українці зіграють проти Португалії на виїзді у кваліфікації Євро-2020. 25 березня "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Люксембургу.

Це вже другий натуралізований бразилець у "Шахтарі". До цього українське громадянство отримав Марлос.

 

 

blog_ava
Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео
сьогодні
4530
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
сьогодні 15:00 Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
21
Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
сьогодні 07:38 Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
448
Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
сьогодні 07:06 Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
1754
Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
17 березня 22:15 Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
1134
Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
17 березня 20:30 Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
1233
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук