Бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство

У донецькому "Шахтарі" на одного легіонера стало менше. Нападник команди Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

Як йдеться на сайті "Шахтаря", відповідний наказ підписав Президент України Петро Порошенко 15 березня 2019 року. З цього дня Жуніор Мораєс вважається громадянином України.

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Жуніор Мораес (Чавес Рабейро Мораес Женіор, Chaves Ribeiro Moraes Junior) народився 4 квітня 1987 року в місті Сантус у спортивній сім'ї. Його батько грав у футбол на професійному рівні, виступав за "Фламенго" і "Сантус", а мати займалася тенісом. Крім того, у Жуніора є старший брат Бруно Мораес, який також грає у футбол на професійному рівні.

Жуніор Мораес почав грати у футбол в чотирирічному віці, пізніше займався футболом у школі "Сантуса", де разом з ним грав Робіньо. Згодом виступав за бразильські клуби "Понте-Прета" й "Санту-Андре". Після чого потрапив до Європи – виступав за румунську "Глорію" та болгарському ЦСКА. Улітку 2012 року перебрався до України: провів по 3 сезони за донецький "Металург" та київське "Динамо". Першу половину 2017 року провів у Китаї, де виступав за команду "Тяньцзінь Цюаньцзянь".

У червні 2018 року підписав контракт із "Шахтарем". Найкращий бомбардир поточного чемпіонату (16 м’ячів). Загалом в УПЛ – 138 матчів, 73 голи.

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Як йдеться на сайті "Шахтаря" "Мораес отримає український паспорт і відтепер зможе виступати за національну збірну країни". Однак у найближчих матчах збірної України гравця точно не буде. Вже 22 березня українці зіграють проти Португалії на виїзді у кваліфікації Євро-2020. 25 березня "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Люксембургу.

Це вже другий натуралізований бразилець у "Шахтарі". До цього українське громадянство отримав Марлос.