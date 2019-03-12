Бразильський новачок "Шахтаря" відзначився дебютним голом за клуб: відео

У вівторок, 12 березня, на тренувальній базі в Святошино відбувся товариський матч "Шахтаря" зі своїм дублюючим складом (U-21).

Основна команда донецького клубу провела спаринг із "Шахтарем" U-21 (2:1) в рамках підготовки до матчу проти "Зорі" в рамках УПЛ.

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Суперники провели два тайми по 35 хвилин. У першому таймі голами відзначилися Фернандо і недавній новачок Тете, а в другій частині гри "дубль" відповів голом Дмитра Топалова.

Дивіться відео дебютного голу Тете за "Шахтар" (з 50 секунди)

"Шахтар" придбав Тете у "Греміо" за 15 мільйонів євро. Контракт 19-річного бразильця розрахований на 5 років. У ньому прописані відступні в розмірі 150 мільйонів євро.

До слова, "гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 7 очок.

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