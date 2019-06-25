Брейк-данс, серфінг, скейтбординг та скелелазіння можуть потрапити в програму Олімпіади-2024

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Серфінг стане олімпійським видом спорту
Серфінг стане олімпійським видом спорту / Getty Images

Сесія Міжнародного олімпійського комітету включила брейк-данс, серфінг, скейтбординг та спортивне скелелазіння у попередню програму Олімпіади 2024 року, яка відбудеться у Парижі.

Ці чотири види спорту запропонував МОК оргкомітет Ігор у Парижі 2024. А така можливість у них виникла завдяки реформі Олімпійської програми, починаючи з 2020 року.

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"Чотири види спорту, які запропонував Париж, повністю відповідають олімпійській програмі 2020. Вони сприяють більш гендерно збалансованому та більш міському розвитку. А також надають можливість спілкуватися з молодим поколінням. Запропоновані види спорту відповідають цим принципам і зміцнюють загальну динамічну концепцію Ігор в Парижі 2024 року, яка зосереджується на інклюзивності, надихає нову аудиторію та проводить соціально відповідальні ігри", – заявив президент МОК Томас Бах.

Варто додати, що брейк-данс та спортивне скелелазіння було включено у програму юнацької Олімпіади 2018 у Буенос-Айресі. А скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг дебютують на олімпійській програмі в Токіо наступного року.

Літні Олімпійські ігри 2024 триватимуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Раніше Париж приймав літні Ігри 1900 і 1924 років. У Франції Ігри останній раз проходили в 1992 році, коли зимові змагання приймав Альбервіль. Заявку приурочили до 100-річчя від дня попередньої паризької Олімпіади.

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Теги: Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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