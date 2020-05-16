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Бринзак розповів, скільки заробляють найкращі біатлоністи України

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Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / biathlon.com.ua

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про заробітки українських біатлоністів – сюди входять як різні стипендії та оклади в силових структурах, так і призові на міжнародних турнірах.

Бринзак заявив, що наслідки коронавірусу не позначаться на зарплатах членів штатної збірної по лінії міністерства, а також розповів, скільки заробляють українські біатлоністи в некризовий період. Про це він розповів у інтерв'ю "Главкому".

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В штатної збірної зарплати по лінії міністерства залишаться. Крім того, по 500 доларів стипендії виділив національний олімпійський комітет. 13 наших представників матимуть такий оклад до Олімпіади в Пекіні. Деякі мають по пів окладу в Нацгвардії, СБУ або Прикордонних військах. Про зарплату спортсменів я як раз турбуюся найменше. Головне, щоб нам вдалося створити умови для підготовки,
– розповів він.

Бринзак назвав суму, яку в оптимальних, некризових умовах заробляють наші провідні біатлоністи.

"Все залежить від того, як вони виступають на етапах Кубка світу. Це доступна інформація. Призові за перше місце – 16 тисяч євро. Зараз Міжнародний союз біатлоністів оплачує перших 20 позицій. 20 місце "коштує" 500 євро. Звичайно, з призових віднімаються податки – 25-30% в залежності від держави. Я цих грошей не вважаю і на них не претендую. Що хто заробить, то і має", – розповів Бринзак.

Раніше жіноча збірна України з нового сезону отримала нового головного тренера. Ним став наставник чоловічої команди словак Юрай Санітра.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Зарплата Новини біатлону
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