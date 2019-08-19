Британець розігнався на велосипеді до 280 км/год, але не побив рекорд, що належить жінці: відео

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Ніл Кемпбелл під час встановлення рекорду
Ніл Кемпбелл під час встановлення рекорду / Sky News

Британець Ніл Кемпбелл зумів розігнати свій велосипед до швидкості 174.339 миль за годину (280,57 кілометра за годину). Тепер йому належить рекорд серед чоловіків. Але світовий рекорд належить жінці Деніс Мюллер-Коренек.

Для рекорду серед чоловіків Ніл Кемпбелл сам зібрав велосипед, на що витратив понад 15 тисяч фунтів стерлінгів. Окрім того, він їхав за автомобілем, який захищав його від спротиву вітру.

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Свою спробу британець зробив на аеродромі Елвінгтон в північному Йоркширі.

Кемпбелл побив рекорд 1995 року – тоді голландець Фред Ромпельберг розігнався до 268,8 кілометра на годину по дну висохлого солоного озера Бонневілль в американському штаті Юта. Абсолютний світовий рекорд швидкості на велосипеді належить американці Денис Мюллер-Кореньок – в 2018 році вона розігналася до 295,6 кілометра на тій же трасі в Юті. Тож тепер Ніл Кемпбелл має намір відправитися в Юту, щоб побити цей рекорд. Адже довжини траси на аеродромі Елвінгтоні недостатньо для цього.

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт Рекорди
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