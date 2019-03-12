Британських фанатів "Челсі" просять не провокувати киян згадками про війну з Росією

Посольство Великобританії в Києві оприлюднило правила поведінки для британців, які хочуть відвідати матч "Динамо" – "Челсі" у Києві 14 березня. Не обійшлося і попередження про політичну ситуацію в країні.

Разом з цілком логічними нагадуванням про те, що британцям для подорожей в Україну не треба візи (але слід зробити медичну страховку), є й неочікувані. Серед них те, що "місцевий алкоголь є сильнішим, аніж пиво в Англії".

Читайте також: Перемагають лише "Динамо" та "Шахтар", загострення інтриги в боротьбі за топ-6: підсумки 21 туру

Також британців застерігають пригощатися алкогольними напоями від незнайомців в барі. Адже він може бути розбавленим, після чого жертву можуть покинути на вулиці у непритомному стані.

"Більшість поїздок в Україну є безпроблемними. Однак були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян, у тому числі футбольних фанів в Києві. Так що будьте особливо обережні", – застерігають у британському посольстві.

Британцям також рекомендують користуватися лише офіційні таксі, на яких написано телефонний номер та назва компанії. При цьому про вартість проїзду варто домовитися заздалегідь. Не курити у громадських місцях. Стежити за своїми речами (особливо паспортом). І не вживати наркотиків.

"Усвідомлювати поточну політичну ситуацію (зокрема, напруженість між Україною та Росією) – уникати будь-яких дій чи співу, які можуть спровокувати ворожу реакцію домашніх уболівальників", – попередили у посольстві Великобританії.

Матч "Динамо" – "Челсі" відбудеться у четвер, 14 березня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 19:55. Перший матч "Челсі" виграв з рахунком 3:0.