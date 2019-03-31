Британський боксер боляче покусав суперника під час бою і був закиданий сміттям: відео

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Девід Прайс – Каш Алі
Девід Прайс – Каш Алі / twitter.com/BTSportBoxing

Британський боксер Каш Алі був дискваліфікований під час поєдинку за неспортивну поведінку. Алі вкусив свого земляка.

У п'ятому раунді під час ближнього бою Алі навалився на свого суперника Девіда Прайса, через що обидва боксери впали на настил.

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Після цього Каш вкусив опонента трохи нижче грудей.


Фото: Getty Images

Рефері не без проблем відтягнув Алі від Прайса і зарахував йому поразку. Причому ця поразка перша в кар'єрі британця. До цього він не поступався в 14-ти поєдинках поспіль.

Під час бою Каш неодноразово намагався вкусити свого суперника, проте рефері не зміг побачити всі підступні дії Алі.

Після поєдинку деякі розлючені фанати закидали Каша сміттям.

Для Прайса це 24 перемога в 30 боях на професійному ринзі. 19 перемог він здобув нокаутом. Ще 5 боїв Прайс програв, а один поєдинок не відбувся.

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Теги: Спорт Бокс
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