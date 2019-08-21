Британський боксер оскаржив право Усика битися за титул WBO: відомо рішення

Британський боксер Ділліан Уайт оскаржив рішення WBO призначити Олександра Усика обов'язковим претендентом на титул. WBO відхилила апеляцію британського боксера.

Boxing Scene повідомляє, що WBO відхилила апеляцію Уайта, який намагався оскаржити рішення організації про надання Усику статусу обов'язкового претендента на пояс.

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Апеляцію розглядали протягом місяця. Таким чином, за Усиком збережено статус обов'язкового претендента.

Це дозволить українцю оскаржити пояс WBO проти переможця реваншу між чемпіоном за цією версією Енді Руїсом та Ентоні Джошуа. Їх поєдинок повинен відбутися 7-го грудня.

23-го червня Усик був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

25-го червня WBO оновила рейтинг у всіх вагових категоріях й Усик очолив його у суперважкій вазі.

Водночас Уайт нещодавно був позбавлений статусу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Причиною тому став допінг-скандал.

Уайт провалив тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом. 31-річний боксер переміг Ріваса 20-го липня у Лондоні. На допінгу Уайта спіймало UKAD (Британське антидопінгове агентство).