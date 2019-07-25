Британський боксер Уайт завоював титул WBC, але провалив допінг-тест

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Ділліан Уайт
Ділліан Уайт / boxingscene.com

Британський боксер Ділліан Уайт провалив тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом. 31-річний боксер переміг Ріваса 20-го липня у Лондоні.

На кону поєдинку Уайт – Рівас був "тимчасовий" титул за версією WBC. Тому боксер взяв участь у спільній з VADA програмі Clean Boxing. На допінгу Уайта спіймало UKAD (Британське антидопінгове агентство).

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Boxing Scene повідомляє, що проби були взяті 17 липня, за 3 дні до поєдинку з Рівасом. Про результати тесту були попереджені і боєць, і його команда, і промоутер Едді Хірн.

Проте шоу відбулося. У Британії своєрідні правила з приводу допінгу. Вважається, що боєць має право на апеляцію. І до тих пір, поки не буде прийнято остаточне рішення, Британський боксерська рада (ВВВоС) не може заборонити проводити поєдинок.

Едді Хірн категорично заперечує всі звинувачення. Він тільки підтвердив, що обидва боксери пройшли велику програму тестів від VADA і UKAD. За його словами, обидві організації дали добро на проведення бою.

Уайт здобув перемогу над Рівасом одноголосним рішенням суддів.

Уайт раніше вже попадався на допінгу. У 2012 році в його організмі було виявлено сліди метілгексанаміна. Він отримав відсторонення на два роки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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