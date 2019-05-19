Британський боксер відправив росіянина Устинова у глибокий нокаут: відео

42-річний російський боксер у надважкій вазі Олександр Устинов зазнав третьої поспіль поразки. Цього разу він був битий в бою з британцем Джо Джойсом.

Поєдинок тривав усього три раунди. У першому раунді боксери приглядалися одне до одного, після чого британець пішов в атаку.

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У 2-му раунді Джойс почав користуватися перевагою у швидкості й вкладатися в удари. Масивний росіянин не дуже впевнено стояв на ногах.

Третій раунд став жахливим для Устинова. Він опинився в нокдауні, пропустивши боковий зліва в скроню. Нокдаун плавно перейшов в нокаут, оскільки піднятися Олександр не зміг.