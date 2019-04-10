Британський боксер, який попсував нерви Кличкам, оцінив шанси Усика в новій вазі

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Віталій Кличко та Дерек Чісора
Віталій Кличко та Дерек Чісора / EPA

Британський боксер Дерек Чісора оцінив перспективи українця Олександра Усика у суперважкій вазі.

Чісора сказав, що перехід Усика у суперважку вагу створить неприємності учасниками дивізіону, але він готовий битися з українцем. Питання тільки в грошах.

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"Усик буде кошмаром для всіх", – сказав Чісора SSN. "У нього є сила удару і боксерські навички, його рух уб'є більшість важкоатлетів. Я думаю, щоб перемогти цього хлопця, можливо, доведеться трішки порушити правила, вдарити пару низьких ударів!", – вважає Чісора.

Свій наступний бій Дерек проведе 20-го квітня проти німця Сенада Гаши. Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком і програв українцю одноголосним рішення суддів.

На дуелі поглядів британець вдарив українця, внаслідок чого ледь не виникла бійка.

Чісора запам'ятався також тим, що перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка. Окрім того Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм, після чого був на певний термін дискваліфікований. На цей момент британець провів 38 боїв (29 перемог, 9 поразок).

Наступний поєдинок українця Усика відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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