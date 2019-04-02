Британський боксер здобув титул ціною двох великих синців під очима: фото

Британський боксер Скотт Фіцджеральд став новим інтернаціональним чемпіоном за версією WBA у першій середній вазі (до 69,9 кг). Перемога боксеру далася надзвичайно важко.

Проблеми у Фіцджеральда виникли ще перед поєдинком проти Ентоні Фаулера, коли він лише з третьої спроби вклався у потрібну вагу.

Читайте також: Усик може зникнути з українського телебачення

Упродовж двобою Фіцджеральду також не було солодко. У дев'ятому з десяти раундів зустрічі Фіцджеральд пережив серйозний натиск суперника, після чого відправив його в нокдаун у наступній трихвилинці й завоював перемогу роздільним рішенням суддів – 95:94, 95:94, 94:96.

Обличчя Фіцджеральда під час поєдинку сильно постраждало і його промоутер Едді Хірн поділився світлиною у своєму Twitter.

"Найбільш жорсткий вид спорту у світі. Завжди поважайте бійців", – підписав Хірн фото.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram