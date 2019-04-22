Британський боєць розгромив готель та викрав таксі на Тенеріфе

Британського бійця Даррена Тілля, який виступає в UFC, звинуватили у погромі готелю. Також йому закидають викрадення автомобіля під час відпочинку.

Під час відпочинку на Тенеріфе Даррен Тілл у компанії своїх друзів, фактично, розніс приміщення одного з готелів. Вони понищили всі меблі та спустошили вогнегасники, пише El Dia.

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Але і цього їм виявилося мало. Після того, як компанію вигнали з готелю, вони направилися до іншого. Але туди їх не впустили. Тож вони викрали таксі, у той час як водій діставав речі з багажника. Затримала їх поліція. Інцидент трапився ще у четвер, 18 квітня, але про учасників стало відомо лише у неділю, 21 квітня.

Тілл, відомий під прізвиськом Горила, виступає в UFC з 2015 року. За цей час боєць провів вісім поєдинків, в яких здобув п'ять перемог, двічі програв і один бій звів внічию. У 2018 році спортсмен претендував на титул чемпіона світу в напівсередній вазі, але поступився американцеві Тайрону Вудлі. На початку 2019 року він викликав на бій Конора МакГрегора, запропонувавши йому місцем поєдинку Ірландію, Лас-Вагас або стадіон "Ліверпуля"