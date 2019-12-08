Британський Кличко: підсумки реваншу Джошуа – Руїс

7 грудня відбувся найочікуваніший бій 2019 року. У Саудівській Аравії Ентоні Джошуа повернув титули WBA, WBO, IBF і IBO. У 12-раундовому поєдинку Ентоні переміг мексиканця Енді Руїса.

Колобок Руїс

Перед поєдинком мексиканець шокував боксерську спільноту. На вагах Руїс продемонстрував понад 128 кілограмів, тим самим став другим найважчим бійцем в історії боксу.

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Він на 21 кілограм переважив Джошуа. Форман та інші видатні боксери в один голос заявили, що Енді приречений на поразку й мали рацію.

Для чого це Руїсу? За словами бійця, свою вагу він хотів перевести в потужні удари. Та на практиці це абсолютно не спрацювало.

Слава вдарила в голову Руїсу. Мексиканець з хорошою боксерською школою програв поєдинок ще до першого раунду. До чого готувався Руїс? Невже він вірив, що Джошуа знову допустить ті самі помилки? Здається, що після перемоги 1 червня Енді витрачав виграні мільйони на буріто…

Легкоатлет Джошуа

Висновок, який склався вже після першого раунду, що в ринзі професійний легкоатлет та кіндер. Руїс зайняв центр рингу й дозволив Джошуа крутитися довкола нього. Ентоні, мабуть, тому й скинув 5 кілограмів, щоб бути легшим на ногах.

Відтак, Ентоні зручно працював на дальній дистанції та не вступав у ближній бій. Декілька разів Руїсу вдалося втягнути Джошуа в обмін ударами, але британець вправно втікав завдяки клінчам.

Окремої уваги заслуговують швидкі руки Джошуа. Британець не часто, але дуже швидко викидав джеби та двійки.

У такому поєдинку Руїс був приречений на невдачу. Загалом Джошуа викинув 373 удари, точність яких склала 28,7% – 107. Точність у Руїса була гірша – 23%, а це 60 влучень з 261 викинутого удару.

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Стиль Кличка

Після бою Володимира Кличка з Джошуа український боксер став духовним наставником для британця. В обличчі Ентоні Кличко бачить наступного короля суперважкого дивізіону. Володимир підтримав Ентоні після поразки й дав поради на реванш.

Схоже, що Джошуа почув Володимира та виграв скучно, як це й робив Кличко. Скучно не дорівнює погано!

Ідеальна робота джебом, хороша робота на ногах, гарна фізична форма та мінімум ризику. Аж 65 зі 107 ударів Джошуа – це джеби. Джошуа провів прекрасний бій. Ціль виправдовує засоби.

Головний висновок – Джошуа не був готовий до першого бою. Питання тільки, чому?

Майбутнє Джошуа

Енді Руїс показав, що Джошуа є вразливим боксером. Невразливих – нема. Тепер промоутер Едді Хірн більш уважно шукатиме своєму чемпіону суперників на наступний бій.

Трилогії не буде, оскільки нема сенсу проводити третій бій між Джошуа та Руїсом. Навряд чи хтось зуміє "переплюнути" пропозицію Саудівської Аравії. Як відомо, призовий фонд бою склав 100 мільйонів доларів, 85 з яких заробив британець.

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Окрім того, реванш не залишив питання щодо цього протистояння. Важко уявити, що Руїс придумає… Хіба що переплюне рекорд Миколи Валуєва та стане найважчим бійцем в історії боксу.

Джошуа в наступні 180 днів повинен провести обов’язковий захист титулу WBO проти Олександра Усика. Однак поки своє слово не сказала IBF, яка може зобов’язати Ентоні провести захист проти Кубрата Пулєва. Врешті-решт, свого рішення не прийняв ні Усик, ні Пулєв. Поки бій з Пулєвим більш реальний…

Бій між Джошуа й Деонтеєм Уайлдером або Тайсоном Ф’юрі вболівальники побачать не скоро. Джошуа повинен попрацювати над психологією чемпіона – впевнено виграти 1-2 поєдинки. Наразі в протистоянні з Уайлдером та Ф’юрі британський боксер виглядає абсолютним андердогом.