Британський тенісист Маррей відновив кар'єру й виграв турнір з металевим стегном: відео

Британський тенісист Енді Маррей успішно відновив тенісну кар'єру. 32-річний спортсмен 23-го червня виграв на турнірі у Лондоні (Великобританія).

11 січня 2019 року екс-перша ракетка світу Енді Маррей через проблеми зі здоров'ям вирішив поставити крапку у професійній кар'єрі. Маррей на прес-конференції зі сльозами оголосив про завершення кар'єри, що здивувало тенісну спільноту.

Читайте також: Швейцарський тенісист Федерер виграв 102-й титул у кар'єрі

Причиною такого рішення 31-річного тенісиста став сильний біль у правому стегні, який часто турбує Маррея. Раніше йому вже робили операцію на больовій ділянці.

Енді підтримали зірки світового тенісу Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Новак Джокович, Каролін Возняцкі, Сімона Халеп та інші. Вони, зокрема, записали відеозвернення до Маррея, яке було продемонстровано британцю після його поразки на Australian Open.

Навесні стало відомо, що Енді все ж спробує повернутися. Мюррей заявився на турнір у Лондоні в парному розряді. Разом з іспанцем Фелісіано Лопесом Енді добрався до фіналу, де їм протистояли Джо Солсбері й Раджив Рам.

Читайте також: Тенісистка Ешлі Барті виграла черговий титул і стане першою ракеткою світу

Лопес/Маррей здобули перемогу в трьох сетах. Окрім того, Лопес виграв змагання в Лондоні в одичному розряді.

Andy Murray's dream comeback from potentially career-ending hip surgery ended with a fairytale triumph with playing partner Feliciano Lopez in the doubles at Queen's.



Lopez also won the singles title earlier in the day.



In full: https://t.co/3wLAb7hZ7P#bbctennis #murray pic.twitter.com/AQn2KioL4r — BBC Sport (@BBCSport) 23 июня 2019 г.

Що стосується Маррея, то для Енді ця перемога є особливою, адже він переміг з металічним стегном. Після Australian Open йому зробили операцію.

Я виграв титул з металевим стегном. У першу чергу для мене це психологічна перемога. Це зовсім інший титул, набагато більш особливий, ніж багато моїх одиночних титулів, з дуже багатьох причин. Це здорово, що мені вдалося виграти, з огляду на те, в якому стані я був декілька місяців тому. Навіть два місяці тому я абсолютно про це не думав.



Виграти парний титул – це не те, що я міг собі уявити, думаючи про своє повернення. Я просто був дуже, дуже щасливий, що не відчував біль і міг просто насолоджуватися життям, займаючись звичайними речами. Так що, це дійсно особлива перемога,

– сказав Енді.

Наразі Маррей розглядає різні варіанти розвитку своєї кар'єри. Британець спробує свої сили в одиночному розряді. Можливо, Маррей виступить не в парі вже на кортах US Open. Для цього британець візьме паузу у виступах, щоб якнайкраще підготуватися. Зрештою, все буде залежати від здоров'я тенісиста.