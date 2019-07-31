Британського боксера Уайта позбавили чемпіонського титулу через допінг

Британський боксер Ділліан Уайт був позбавлений статусу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Причиною тому став допінг-скандал.

Уайт провалив тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом. 31-річний боксер переміг Ріваса 20-го липня у Лондоні. На допінгу Уайта спіймало UKAD (Британське антидопінгове агентство).

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Рішення WBC забрати у боксера титул не є остаточним, адже "справа Уайта" в процесі, а результати проби Б поки що не оприлюднені.

У WBC також ініціюють своє розслідування інциденту: організації не дуже зрозуміло, чому бій Уайта з колумбійцем Оскаром Рівасом відбувся незважаючи на те, що інформацію про позитивний результат британця на допінг було оприлюднено за 3 дні до поєдинку.

У WBC готові вислухати позицію Уайта, але поки що припиняють його статус "тимчасового" чемпіона й обов'язкового претендента на повноцінний чемпіонський титул. Ним, до слова, володіє Деонтей Уайлдер.

Уайт раніше заявив, що розчарований тим, скільки бруду наговорили про нього. "Справою займаються адвокати, мені сказали не коментувати інцидент, адже триває слідство. Мені дали добро на бій з Рівасом. Я бився чесно і чесно переміг".

На цей момент промоутер британця Едді Хірн, і Британський боксерська рада (ВВВоС), яка санкціонувала бій, відмовляються коментувати ситуацію.