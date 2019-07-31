Британського боксера Уайта позбавили чемпіонського титулу через допінг

898 Читать новость на русском
Ділліан Уайт
Ділліан Уайт / Фото з відкритих джерел

Британський боксер Ділліан Уайт був позбавлений статусу "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Причиною тому став допінг-скандал.

Уайт провалив тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом. 31-річний боксер переміг Ріваса 20-го липня у Лондоні. На допінгу Уайта спіймало UKAD (Британське антидопінгове агентство).

Читайте також: Журналісти підрахували гонорар Ломаченка за всю кар'єру

Рішення WBC забрати у боксера титул не є остаточним, адже "справа Уайта" в процесі, а результати проби Б поки що не оприлюднені.

У WBC також ініціюють своє розслідування інциденту: організації не дуже зрозуміло, чому бій Уайта з колумбійцем Оскаром Рівасом відбувся незважаючи на те, що інформацію про позитивний результат британця на допінг було оприлюднено за 3 дні до поєдинку.

У WBC готові вислухати позицію Уайта, але поки що припиняють його статус "тимчасового" чемпіона й обов'язкового претендента на повноцінний чемпіонський титул. Ним, до слова, володіє Деонтей Уайлдер.

Уайт раніше заявив, що розчарований тим, скільки бруду наговорили про нього. "Справою займаються адвокати, мені сказали не коментувати інцидент, адже триває слідство. Мені дали добро на бій з Рівасом. Я бився чесно і чесно переміг".

На цей момент промоутер британця Едді Хірн, і Британський боксерська рада (ВВВоС), яка санкціонувала бій, відмовляються коментувати ситуацію.

Уайт раніше вже попадався на допінгу. У 2012 році в його організмі було виявлено сліди метілгексанаміна. Він отримав відсторонення на два роки.

blog_ava
Зеленський має бажання змінити Україну, – Клімкін
сьогодні
17438
Теги: Спорт Допінг Бокс
Джерело: WBC
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка
сьогодні 09:58 25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка
503
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10886
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5759
"Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
30 липня 20:55 "Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
607
У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
30 липня 17:26 У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
1310
Новини
Більше новин
Залиште відгук