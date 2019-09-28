Британці визнали Усика найкращим іноземним боксером

Український боксер Олександр Усик був визнаний найкращим іноземним боксером за версією Британської боксерської контрольної ради.

Інформацію про нагороду для українця повідомила промоутерська компанія Matchroomboxing. Там же зазначається, що боксером року в Британії визнали Каллума Сміта.

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Варто зазначити, що Британська боксерська контрольна рада (British Boxing Board of Control, BBBofC) - це організація, яка є керівним органом професійного боксу в Великобританії.

Варто нагадати, що поки Усик готується до свого дебюту у суперважкій вазі. Він вийде на бій проти голландця Тайрона Спонга. Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

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