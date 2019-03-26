Бронзовий призер УПЛ залишиться без головного тренера, – ЗМІ

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Василь Сачко покине "Ворсклу"
Василь Сачко покине "Ворсклу" / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Ворскли" Василь Сачко невдовзі покине свою посаду.

Сачко не продовжуватиме роботу з командою і вже навіть встиг попрощатися з гравцями, повідомляє Sport.ua.

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Цікаво, що сам наставник день тому ще не підтверджував цю інформацію і радив звернутися до керівництва клубу. Офіційної інформації на сайті полтавчан поки немає.

Чутки про відхід Сачко з'явилися після того, як команда не зуміла пробитися в топ-6 УПЛ за підсумками першої частини сезону.

Під керівництвом Сачко "Ворскла" у нинішньому сезоні не змогла завершити першу частину УПЛ у верхній шістці. А ось у минулому, полтавці здобули бронзові медалі і право зіграти в груповому етапі Ліги Європи, який завершили на передостанньому місці в квартеті зі "Спортінгом", "Арсеналом" та "Карабахом".

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Теги: Новини Спорту УПЛ ФК Ворскла Спорт Футбол
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