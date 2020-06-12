У червні 2016 року Василь Ломаченко потішив публіку шаленою перемогою над чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Романом Мартінесом. Боксер у ефектному стилі відсвяткував звитягу.

У п'ятому раунді Ломаченко викинув комбінацію з двох ударів і відправив Мартінеса у глибокий нокаут, пише 24 канал.

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Видовищний нокаут українця

Перемога над Мартінесом слава прорив для Ломаченка у його кар'єрі. Він у рекордні терміни став чемпіоном світу в двох вагових категоріях. На той момент в його послужному списку було лише сім поєдинків.

Свою перемогу він відсвяткував виконавши сальто.

Ломаченко – Мартінес огляд поєдинку:

Додамо, що наступним суперником українця стане Теофімо Лопес. Бій може відбутися у серпні-вересні.

Досягнення Василя Ломаченка: головне