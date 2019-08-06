Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Брюгге – Динамо: дивитися онлайн – трансляція матчу 07.08.2019
Брюгге – Динамо онлайн-трансляція

"Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів грає проти "Брюгге". Перший матч – у Бельгії. Початок о 21:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Уранці в день гри відбулася нарада за участю служб, які беруть участь в організації поєдинку, делегата УЄФА, четвертого арбітра та представників команд. На ній у тому числі суперники визначилися з кольорами форми, в якій вийдуть на поле. "Динамо" зіграє в білому комплекті (воротар – у салатовому), а "Брюгге" одягнуть традиційні синьо-чорні кольори (воротар – у червоному).

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Команди визначилися і зі стартовими складами. Варто відзначити, що в "Брюгге" з перших хвилин зіграють колишній воротар "Ліверпуля" Сімон Міньйоле, а також український захисник Едуард Соболь. Попереду у бельгійців вийде Денніс Бонавентуре, що свого часу виступав за луганську "Зорю".

Щодо "Динамо", то Віктор Циганков розпочне матч у запасі. Як і новачок Жерсон Родрігес.

Склади команди:

Брюгге: Міньйоле, Мата, Мітровіч, Делі, Соболь, Вормер, Ванакен, Рітс, Бонавентуре, Окереке, Тау
Запасні: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влітінк, Коолс, Мехеле, Опенда

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльський, Сидорчук, Караваєв, Гармаш, Вербіч, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Шабанов, Кадірі, де Пена, Циганков, Соль, Родрігес

Брюгге – Динамо онлайн-трансляція

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга чемпіонів
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