Брюгге – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 6 серпня, зіграє матч третього раунду кваліфікації проти "Брюгге". Матч відбудеться в Бельгії, але переглянути його можна буде і в Україні, як по телевізору, так і онлайн.

У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Бельгії покаже український телеканал "2+2". Початок трансляції о 21:25.

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Також онлайн-трансляцію проведе сайт Спорт24, яка буде доступна безпосередньо перед самим матчем.

Київський клуб виграв всі три офіційні поєдинки нинішнього сезону – один в Суперкубку України проти "Шахтаря" і два – в Прем'єр-лізі проти "Карпат" і "Львова".

Команда не може розраховувати на оборонця Дениса Попова, півзахисників Миколу Шапаренка та Георгія Цитаішвілі, а також нападника Міккеля Дуелунда, які залишилися в Україні.



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)



"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)